Çin'in Dış Ticareti Nisan Ayında Yüzde 14,2 Arttı

Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 4,38 trilyon yuana ulaştı. İhracat yüzde 9,8, ithalat ise yüzde 20,6 oranında artış gösterdi.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden dış ticareti nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 arttı.

Gümrük Genel İdaresi'nin cumartesi günü açıkladığı verilere göre, geçen ay mal ithalatı ve ihracatının toplam değeri 4,38 trilyon yuana (yaklaşık 639,4 milyar ABD doları) ulaştı.

İhracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artarak 2,48 trilyon yuana ulaşırken, ithalat yüzde 20,6 artışla 1,9 trilyon yuana yükseldi.

İlk dört ayda toplam dış ticaret, geçen yıla göre yüzde 14,9 artarak 16,23 trilyon yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua
