Çin'in dış ticareti 2026'nın ilk 10 ayında %20 artarak 44,81 trilyon yuana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'in 2026'nın ilk 10 ayındaki mal ithalat ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 44,81 trilyon yuana ulaştı. Dış ticaret yapısı iyileşirken lojistik koridorlarının etkinliği arttı; ekonominin dayanıklılığı ortaya kondu.
BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 2026'nın ilk 10 ayındaki toplam mal ithalatı ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 44,81 trilyon yuana (yaklaşık 6,68 trilyon ABD doları) yükseldi.
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in toplam ithalat ve ihracat hacmi yılın başından bu yana hızlı büyümesini sürdürürken, dış ticaret yapısı da giderek iyileşti ve uluslararası lojistik koridorlarının etkinliği arttı. Tüm bu gelişmeler, Çin ekonomisinin dayanıklılığını ve dinamizmini ortaya koydu.
Kaynak: Xinhua