Çin'in Chongqing Belediyesi Yağlı Tohum Ekiminde Lider Tedarikçi Olacak
Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Tongnan Bölgesi, 2022 yılında ulusal düzeyde lider tohum tedarikçisi olarak belirlendi. Bölgedeki kanola ekim alanlarının değerinden en iyi şekilde faydalanmak için turizm ve diğer ilgili hizmetler getirilerek çiftçilerin gelirleri artırılacak ve kırsal canlandırma sürecine ivme kazandırılacak.
CHONGQİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Yağlı tohum ekimi konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Tongnan Bölgesi, 2022 yılında bu alanda ulusal düzeyde lider tohum tedarikçisi olarak belirlendi.
Yerel yetkililer, bölgedeki kanola ekim alanlarının değerinden en iyi şekilde faydalanmak için turizm ve diğer ilgili hizmetleri getirerek hem çiftçilerin gelirlerine hem de bölgedeki kırsal canlandırma sürecine ivme kazandırdı.