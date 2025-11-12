Çin'in Büyük Kanalı: Dünyanın En Uzun Yapay Su Yolu

CANGZHOU, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan ve Beijing ile Hangzhou'yu birbirine bağlayan Büyük Kanal, dünyanın en uzun yapay su yolu olma özelliğini taşıyor.

Büyük Kanal'ın 216 kilometrelik Cangzhou bölümü, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki Cangzhou kentinden geçerek Wuqiao, Dongguang ve Nanpi gibi bölgelere ulaşıyor.

Cangzhou son yıllarda Büyük Kanal kültür kuşağını inşa etmek, kültür ve turizm sektörlerinin entegre gelişimini teşvik etmek üzere çalışmalar yürütüyor.