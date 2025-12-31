Rapor: Çin'in İmalat Sektörü Küresel Sıralamada İkinci Kademeye Ulaştı

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin, imalat gücü endeksinde Almanya ve Japonya ile aynı seviyeye ulaştı, böylece ülke küresel imalat güçleri arasında ikinci lige yerleşti.

Çin Mühendislik Akademisi (CAE) Stratejik Danışmanlık Merkezi ve diğer kurumlar tarafından derlenen ve 2015'ten bu yana her yıl yayımlanan Çin İmalat Gücü Gelişim Endeksi Raporu salı günü Beijing'de yayımlandı.

Rapora göre, Çin'in imalat sektörü 2024 yılında baskılara rağmen istikrarlı bir seyir izleyerek inovasyon odaklı dönüşümünü sürdürdü ve kalite düzeyini artırdı. Çin imalat sektörünün katma değeri 2024'te küresel toplamın yüzde 27,71'ini oluşturdu. Böylece Çin, 2010'da dünyanın en büyük imalat ekonomisi haline gelmesinden bu yana sürdürdüğü küresel lider konumunu korudu.

Çin'in imalat sektörü, ölçeğini konsolide ederken, endüstriyel yapısı da yüksek kaliteli, akıllı ve yeşil bir yönelime doğru hızla ilerledi. Sektör kalite, inovasyon ve yeşil kalkınma dahil olmak üzere birçok boyutta gelişme kaydetti.

CAE akademisyeni Lyu Junfu, Çin'in dünyanın en büyük temiz kömür enerji sistemini ve en büyük ve en gelişmiş ultra yüksek gerilim alternatif akım ve doğru akım elektrik şebekesini kurduğunu belirterek, yeni enerji ekipmanları, enerji tasarrufu ve enerji depolama ekipmanlarının hızlı büyüme gösterdiğini ifade etti.

Raporda ayrıca, Çin'in büyük ölçekli kalkınmanın avantajlarını koruma temelinde, kalite ve verimliliği koordineli ve kapsamlı bir şekilde iyileştireceği, aynı zamanda yapısal optimizasyon, yenilikçi kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma kapasitesini geliştireceği kaydedildi.