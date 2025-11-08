Çin İhracat Kontrol Önlemlerini Askıya Aldı

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 9 Ekim'de duyurulan bazı ihracat kontrol önlemlerinin askıya alındığını açıkladı. Cuma günü yapılan açıklamaya göre derhal yürürlüğe giren karar, 10 Kasım 2026'ya kadar geçerli olacak.

Karara göre çoğu nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrolleriyle ilgili olan 6 ayrı duyuruda yer alan önlemleri askıya alındı.

Bunlardan dördü Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yayınlanan 2025 tarihli 55, 56, 57 ve 58 numaralı duyurular. Bu duyurular, süper sert malzemeler, lityum piller, sentetik grafit anot malzemeleri, nadir toprak elementleri ile ilgili ekipman ve hammaddeler ile holmiyum gibi beş orta ve ağır nadir toprak elementi üzerindeki ihracat kontrollerini içeriyor.

Ticaret Bakanlığı ayrıca 2025 yılına ait 61 ve 62 numaralı iki ayrı duyuru yayımlamıştı. Yurtdışıyla bağlantılı bazı nadir toprak ürünleri ile nadir toprak teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini düzenleyen bu iki duyuru da askıya alınan önlemler arasında yer alıyor.