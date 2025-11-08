Haberler

Çin İhracat Kontrol Önlemlerini Askıya Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, 9 Ekim'de duyurulan bazı ihracat kontrol önlemlerini askıya aldığını açıkladı. Yeni karar, 10 Kasım 2026'ya kadar geçerli olacak ve nadir toprak elementlerindeki kontrolleri kapsayacak.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 9 Ekim'de duyurulan bazı ihracat kontrol önlemlerinin askıya alındığını açıkladı. Cuma günü yapılan açıklamaya göre derhal yürürlüğe giren karar, 10 Kasım 2026'ya kadar geçerli olacak.

Karara göre çoğu nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrolleriyle ilgili olan 6 ayrı duyuruda yer alan önlemleri askıya alındı.

Bunlardan dördü Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yayınlanan 2025 tarihli 55, 56, 57 ve 58 numaralı duyurular. Bu duyurular, süper sert malzemeler, lityum piller, sentetik grafit anot malzemeleri, nadir toprak elementleri ile ilgili ekipman ve hammaddeler ile holmiyum gibi beş orta ve ağır nadir toprak elementi üzerindeki ihracat kontrollerini içeriyor.

Ticaret Bakanlığı ayrıca 2025 yılına ait 61 ve 62 numaralı iki ayrı duyuru yayımlamıştı. Yurtdışıyla bağlantılı bazı nadir toprak ürünleri ile nadir toprak teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini düzenleyen bu iki duyuru da askıya alınan önlemler arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı

Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kustu! İşin aslı su dökünce netleşti
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.