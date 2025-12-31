Haberler

Çin, 2026'da Tüketici Harcamalarını Daha Fazla Teşvik Edecek

Güncelleme:
Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi yetkilisi Liu Rihong, tüketici harcamalarını artırarak iç talebi genişletmeyi hedeflediklerini açıkladı. 2026 ekonomi politikası gündeminde iç talebin artırılması öncelik kazanacak.

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi yetkilisi Liu Rihong, Çin'in özellikle tüketici harcamalarını artırmaya odaklanarak iç talebi daha da genişleteceğini söyledi.

Liu, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde ilgili açıklamayı yaptı.

İç talebin artırılması, Çin'in 2026 yılı ekonomi politikası gündeminin en üst sırasına yerleştirildi.

Liu, tüketimi artırmaya yönelik politika desteğinin güçlü kalacağını söyledi. Tüketici harcamalarının içsel itici güçlerini canlandırmak için Çin, büyük ölçekli ekipman yenileme ve tüketim malları takas programlarının uygulanmasını optimize edecek ve halkın gelirini artırmak için bir plan hazırlayacak.

Liu, bu süreçte ülkenin kültür ve turizm, yaşlı bakımı ve çocuk bakımı gibi sektörlerdeki tüketim potansiyelini ortaya çıkarmak için politika desteğini güçlendireceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
