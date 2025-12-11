Haberler

Çin: Nexperia'dan Temsilcilerini En Kısa Sürede Çin'e Göndermesini İstedik

Çin Ticaret Bakanlığı, Hollanda Ekonomi Bakanlığı'na Nexperia ile ilgili sorunların çözümü için somut adımlar atma çağrısında bulundu ve Wingtech'in Nexperia ile müzakerelerini desteklediğini ifade etti.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ülkedeki Hollanda Büyükelçiliği aracılığıyla Hollanda Ekonomi Bakanlığı'ndan, Çin ile istişareler sonucu varılan mutabakatı uygulamaya koymasını ve Hollanda'daki yarı iletken üreticisi Nexperia'nın mümkün olan en kısa sürede Çin'e temsilci göndermesini sağlamasını istediklerini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çinli Wingtech şirketinin, şirket içi anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak üzere yurtdışı iştiraki Nexperia ile müzakereler yürütmesini aktif olarak teşvik ettiklerini belirtti.

Wingtech'in kısa süre önce Nexperia'nın bağımsız yöneticileri ve hisse yetkilisini, kurumsal kontrol ile tedarik zincirinin istikrarı ve sorunsuz işleyişinin yeniden sağlanması konusunu görüşmek üzere mektup göndererek Çin'e davet ettiğini belirten He, bunun Wingtech'in sorunu çözme konusundaki samimiyetini gösterdiğini vurguladı.

Nexperia ile ilgili soruna Hollanda hükümetinin kurumsal faaliyetlere uygunsuz şekilde idari müdahalede bulunmasının neden olduğunu söyleyen He, kurumsal iç müzakereler için elverişli koşullar yaratmak üzere yapıcı ve somut önlemler alma sorumluluğunun Hollanda Ekonomi Bakanlığı'na ait olduğunu ifade etti.

Çin tarafının, sivil kullanıma yönelik, uygun görülen ihracata muafiyet tanıyarak somut önlemler almış olduğunu ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin güvenlik ve istikrarını koruma konusunda sorumlu bir tutum sergilediğini belirten He, Hollanda tarafına Nexperia ile ilgili sorunun çözüme kavuşturulmasını teşvik etmek üzere somut adımlar atma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
