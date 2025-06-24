Çin-Güney Asya Fuarı'nda 1,21 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı

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Yunnan eyaletinin Kunming kentinde düzenlenen 9. Çin-Güney Asya Fuarı'nda 8,66 milyar yuan (yaklaşık 1,21 milyar ABD doları) değerinde anlaşmalar imzalandı. Fuara 73 ülke ve 2.500'den fazla işletme katıldı.

KUNMİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 9. Çin- Güney Asya Fuarı'nda şu ana kadar 8,66 milyar yuan (yaklaşık 1,21 milyar ABD doları) değerinde anlaşma imzalandı.

Yunnan Eyaleti Ticaret Departmanı'nın verdiği bilgilere göre pazartesi günü itibarıyla toplam 163 anlaşma imzalanırken, bu anlaşmalar arasında 8,3 milyar yuan değerinde 150 sözleşme, toplam 213 milyon yuan değerinde 12 niyet mektubu ve 150 milyon yuan değerinde bir çerçeve tedarik anlaşması bulunuyor.

Anlaşmalar, tarım ve gıda ürünleri, madenler, kimyasallar, makine ve ekipmanların yanı sıra giyim, ayakkabı ve şapka gibi kalemleri kapsıyor.

Fuarda tedarik zinciri hizmetleri, uluslararası lojistik, yurtdışı depo inşası ve akıllı liman tesislerinin geliştirilmesine yönelik 20'den fazla işbirliği anlaşması imzalandı.

19-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuara 73 ülke, bölge ve uluslararası kuruluşun temsilcileri katılıyor. Tüm Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerini kapsayan fuarda 2.500'den fazla işletmenin sergisi bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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