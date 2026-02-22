Haberler

Çin'in Film Pazarı 2026'da Gişe Hasılatında Küresel Lider Oldu

Çin'in film pazarı, 2026 itibarıyla 7 milyar yuanlık gişe geliri ile Kuzey Amerika'yı geride bırakarak dünyanın en yüksek gişe hasılatına ulaştı. Bahar Bayramı tatilinin etkisiyle gişe performansı önemli bir artış gösterdi.

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in 2026'ta ön satışlar dahil elde ettiği gişe gelirinin cumartesi itibarıyla 7 milyar yuanı (yaklaşık 970 milyon ABD doları) aşmasıyla, Çin film pazarı, Kuzey Amerika'nın 938 milyon dolarlık gişe gelirini geride bırakarak dünyanın en yüksek gişe hasılatı elde eden film pazarı oldu.

Çevrimiçi bilet satış platformlarına göre ülkenin güçlü gişe performansında, 15 Şubat'ta başlayan ve halen devam eden Bahar Bayramı tatilinin büyük ölçüde katkısı bulunuyor. Çin'de tatil dönemindeki bilet satışlarından elde edilen gelir 4,4 milyar yuanı aşarken, bu sayı bu yılki toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturdu.

Dokuz günlük tatil boyunca, farklı tür ve temalara sahip çok sayıda gişe rekoru kıran filmler Çin'in dört bir yanındaki sinemalarda gösterime girerken, ailelerin birlikte zaman geçirmesi ve bayram eğlenceleri için uygun bir ortam sağladı.

Kaynak: Xinhua
