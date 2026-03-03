Haberler

Çin: Ekonomimizin Uzun Vadeli Büyüme Eğilimi Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın sözcüsü Liu Jieyi, Çin ekonomisinin karşılaştığı zorluklara rağmen güçlü bir dayanıklılık sergilediğini ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını vurguladı. Liu, iç pazar dinamiklerinin yanı sıra teknolojik inovasyonun da ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğunu belirtti.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun sözcüsü Liu Jieyi, Çin'in uzun vadeli sağlıklı ekonomik kalkınmasının temelinde yatan şartların da bu kalkınmanın temel eğiliminin de değişmediğini söyledi.

Liu salı günkü basın toplantısında halen birtakım sorun ve zorluklarla karşı karşıya olan Çin ekonomisinin, buna rağmen birçok avantaja, güçlü dirence ve büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Çin ekonomisinin geçtiğimiz yıl kayda değer bir dayanıklılık ve canlılık sergilediğini kaydeden Liu, Çin'in büyüme oranının ise dünyanın büyük ekonomileri içinde en hızlılar arasında yer aldığını vurguladı.

Bir yandan teknolojik inovasyon ve endüstriyel kalkınmanın entegrasyonu derinleşirken, diğer yandan da kaliteli yeni üretici güçlerin yükselişinin hız kazandığını belirten Liu, kısa süre önceki Bahar Bayramı tatilinde görülen güçlü tüketim eğiliminin de ülkenin geniş iç pazarının dinamizmini ortaya koyduğunu ifade etti.

Liu ayrıca, istikrarlı ekonomik büyümenin olumlu ivmesini pekiştirip genişletmek için güvenin artırılması, avantajların değerlendirilmesi ve zorlukların aşılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama