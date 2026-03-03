Çin: Ekonomimizin Uzun Vadeli Büyüme Eğilimi Sürüyor

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun sözcüsü Liu Jieyi, Çin'in uzun vadeli sağlıklı ekonomik kalkınmasının temelinde yatan şartların da bu kalkınmanın temel eğiliminin de değişmediğini söyledi.

Liu salı günkü basın toplantısında halen birtakım sorun ve zorluklarla karşı karşıya olan Çin ekonomisinin, buna rağmen birçok avantaja, güçlü dirence ve büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Çin ekonomisinin geçtiğimiz yıl kayda değer bir dayanıklılık ve canlılık sergilediğini kaydeden Liu, Çin'in büyüme oranının ise dünyanın büyük ekonomileri içinde en hızlılar arasında yer aldığını vurguladı.

Bir yandan teknolojik inovasyon ve endüstriyel kalkınmanın entegrasyonu derinleşirken, diğer yandan da kaliteli yeni üretici güçlerin yükselişinin hız kazandığını belirten Liu, kısa süre önceki Bahar Bayramı tatilinde görülen güçlü tüketim eğiliminin de ülkenin geniş iç pazarının dinamizmini ortaya koyduğunu ifade etti.

Liu ayrıca, istikrarlı ekonomik büyümenin olumlu ivmesini pekiştirip genişletmek için güvenin artırılması, avantajların değerlendirilmesi ve zorlukların aşılması çağrısında bulundu.

