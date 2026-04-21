Çinli Yetkili: Çin'in Ekonomik Açıdan Güçlü Bölgeleri, Yeni Üretici Güçlerin Geliştirilmesine Öncülük Edecek

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ekonominin itici gücü konumundaki eyalet düzeyindeki bölgelerin, ülkenin ekonomik büyümesini istikrara kavuşturan "denge unsuru" işlevini daha iyi yerine getirebilmek için yerel koşullara uygun yüksek kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesine öncülük etmesi bekleniyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı Çin Makroekonomik Araştırmalar Akademisi'nde araştırmacı olarak görev yapan Liu Zhicheng, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde değerlendirmelerde bulundu.

Liu, kayda değer büyüklükte ekonomik ölçeğe sahip bu bölgelerin, ülkenin genel kalkınmasında daha büyük sorumluluklar üstlenmesinin beklendiğini söyledi.

Liu, söz konusu bölgelerin bilimsel ve teknolojik inovasyondaki öncü konumlarından yararlanarak yüksek kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesine liderlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 60'ından fazlası, Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Shanghai ve Hunan'ın da aralarında bulunduğu 10 eyalet düzeyindeki bölgeden geliyor.

Liu, bu bölgelere dış belirsizliklerin üstesinden gelebilmek için teknolojik ve endüstriyel inovasyonu entegre ederek ekonomik rekabet güçlerini artırma çağrısında bulundu.

Forumda söz alan Çin Bilgi Endüstrisi Geliştirme Merkezi Parti Sekreteri Liu Wenqiang da, özellikle sanayi alanında öne çıkan bölgeler başta olmak üzere bu bölgelere, yüksek kaliteli yeni üretici güçler geliştirmek için benzersiz avantajlarını ve sanayi altyapılarını kullanma çağrısı yaptı.

Liu Wenqiang, endüstriyel ve teknolojik inovasyonun yüksek kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesinde temel itici güç olduğunu belirterek, sanayi modernizasyonunun yanı sıra kalite standartları ve uygulama senaryolarının geliştirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua