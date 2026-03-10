Çin: Dpp Yetkililerinin Ticaret ve Yatırım Bahanesiyle Yürüttüğü Ayrılıkçı Girişimler Başarısızlığa Mahkum

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ticaret, ekonomi ve yatırım gibi bahaneler öne sürerek uluslararası sahnede defalarca "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğunu ve bu tür girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, DPP yetkililerinin sözde yurtdışı yatırımlarını finanse etmek amacıyla ilk kez tahvil ihraç etmeyi planladıkları yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan DPP yetkililerinin sözde uluslararası alanlarını genişletmeye çalıştığını belirterek niyetlerinin kötü olduğunu ve girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını vurguladı.

Guo ayrıca DPP yetkililerinin alçakça oyunlarının, Taiwan'ın Çin toprağının bir parçası olduğu yönündeki tarihsel ve hukuki gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyeceğini söyledi. Guo, bu girişimlerin uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılığının sağlam temelini sarsamayacağını ve anavatanın tam yeniden birleşmesini gerçekleştirmeye yönelik tarihsel süreci de durduramayacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua