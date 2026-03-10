Haberler

Çin: Dpp Yetkililerinin Ticaret ve Yatırım Bahanesiyle Yürüttüğü Ayrılıkçı Girişimler Başarısızlığa Mahkum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwan'ın DPP yetkililerinin bağımsızlık yanlısı faaliyetlerini eleştirerek, bu girişimlerin tarihsel ve hukuki gerçekleri değiştiremeyeceğini vurguladı. DPP'nin uluslararası alanda genişleme çabalarının başarısız olacağı ifade edildi.

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ticaret, ekonomi ve yatırım gibi bahaneler öne sürerek uluslararası sahnede defalarca "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğunu ve bu tür girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, DPP yetkililerinin sözde yurtdışı yatırımlarını finanse etmek amacıyla ilk kez tahvil ihraç etmeyi planladıkları yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan DPP yetkililerinin sözde uluslararası alanlarını genişletmeye çalıştığını belirterek niyetlerinin kötü olduğunu ve girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını vurguladı.

Guo ayrıca DPP yetkililerinin alçakça oyunlarının, Taiwan'ın Çin toprağının bir parçası olduğu yönündeki tarihsel ve hukuki gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyeceğini söyledi. Guo, bu girişimlerin uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılığının sağlam temelini sarsamayacağını ve anavatanın tam yeniden birleşmesini gerçekleştirmeye yönelik tarihsel süreci de durduramayacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar