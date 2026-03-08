Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Karşılıklı Güven ve İşbirliği, Çin ve Hindistan'ın Ortak Kalkınmasına Fayda Sağlar

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Hindistan arasında güven ve işbirliğinin önemine dikkat çekerek, bu ilişkilerin Asya'nın kalkınmasına katkı sağladığını belirtti. Bölünme ve cepheleşmenin zararlarını vurgulayan Wang, iki ülkenin işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, karşılıklı güven ve işbirliğinin Çin ve Hindistan'ın kalkınmasına fayda sağladığını, bölünme ve cepheleşmeninse Asya'nın yeniden canlanmasına zarar verdiğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ve Hindistan'ın doğru stratejik algıyı sürdürmesi, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini koruması, en büyük ortak payda olan kalkınmaya odaklanması ve Küresel Güney'e yeni umut aşılamak üzere BRICS işbirliğini daha da somutlaştırması gerektiğini belirtti.

