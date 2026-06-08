Albüm: Çin, Dünyanın En Büyük Kanal Havuzunu İçeren Mega Su Yolu Projesini Başlattı

YİCHANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin, dünyanın üçüncü en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nde artan gemi taşımacılığı talebini karşılamak üzere bir mega su yolu projesi başlattı. Proje kapsamında dünyanın en büyük kanal havuzu da inşa edilecek.

Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) temeli atılan ilk büyük proje olarak öne çıkan su yolu, ülkenin 2035 yılına kadar sosyalist modernleşmeyi tamamlama hedefi doğrultusunda atılan kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Xinhua