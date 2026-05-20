Haberler

Çin: Tüm Afrika Ülkelerinin Çin-Afrika İşbirliğinden Yararlanmasını Bekliyoruz

Çin: Tüm Afrika Ülkelerinin Çin-Afrika İşbirliğinden Yararlanmasını Bekliyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, tüm Afrika ülkelerinin Çin-Afrika işbirliği ailesine katılmasını ve Çin'in kalkınma fırsatlarından yararlanmasını temenni etti. Çin, 53 Afrika ülkesine sıfır gümrük vergisi uygulamaya başladı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, tüm Afrika ülkelerinin büyük Çin-Afrika işbirliği ailesine katılmasını ve Çin'in kalkınmasının sağladığı fırsatlardan tam olarak yararlanmasını içtenlikle temenni ettiklerini söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, bu yıl Çin-Afrika işbirliğinde şu ana kadar kaydedilen olumlu ilerlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde her alanda gelişme sergileyen Çin-Afrika işbirliğinin, Afrika ülkelerinin sanayileşme ve tarımsal modernizasyonuna güçlü bir ivme kazandırdığını ve Afrika halkına somut faydalar sağladığını belirtti.

Guo, Çin'in 1 Mayıs itibarıyla, Çin'le diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesine her alanda sıfır gümrük vergisi uygulamaya başlayarak devasa Çin pazarını sonuna kadar Afrika'ya açtığını hatırlattı.

Guo, tüm Afrika ülkelerinin Çin-Afrika dostluğuna katkıda bulunmasını ve ortak modernleşme hedefini izlemesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen kararı en sonunda verdi!
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu