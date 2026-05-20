Çin: Tüm Afrika Ülkelerinin Çin-Afrika İşbirliğinden Yararlanmasını Bekliyoruz

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, tüm Afrika ülkelerinin büyük Çin-Afrika işbirliği ailesine katılmasını ve Çin'in kalkınmasının sağladığı fırsatlardan tam olarak yararlanmasını içtenlikle temenni ettiklerini söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, bu yıl Çin-Afrika işbirliğinde şu ana kadar kaydedilen olumlu ilerlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde her alanda gelişme sergileyen Çin-Afrika işbirliğinin, Afrika ülkelerinin sanayileşme ve tarımsal modernizasyonuna güçlü bir ivme kazandırdığını ve Afrika halkına somut faydalar sağladığını belirtti.

Guo, Çin'in 1 Mayıs itibarıyla, Çin'le diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesine her alanda sıfır gümrük vergisi uygulamaya başlayarak devasa Çin pazarını sonuna kadar Afrika'ya açtığını hatırlattı.

Guo, tüm Afrika ülkelerinin Çin-Afrika dostluğuna katkıda bulunmasını ve ortak modernleşme hedefini izlemesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

