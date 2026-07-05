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Albüm: Çin'den Tanzanya'ya 513 Araçlık Rekor Sevkiyat

Albüm: Çin'den Tanzanya'ya 513 Araçlık Rekor Sevkiyat
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Çinli ağır hizmet kamyonu üreticisi Sinotruk'un 513 aracı ve 40.500 ton çimento yüklü bir kargo gemisi, Taizhou Limanı'ndan Tanzanya'ya hareket ederek tek seferde en fazla araç ihracı rekorunu kırdı.

TAİZHOU, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çinli ağır hizmet kamyonu üreticisi Sinotruk tarafından üretilen 513 araç ile 40.500 ton çimento malzemesi yüklü bir kargo gemisi cumartesi günü Çin'in doğusundaki Taizhou kentinden Tanzanya'ya doğru yola çıktı. Sevkiyatla birlikte, Taizhou Limanı'ndan tek bir gemiyle ihraç edilen araç sayısında yeni bir rekora imza atıldı.

Kaynak: Xinhua
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