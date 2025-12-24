Çin Anakara Sözcüsü: Taiwan Lideri Lai Ching-te, Ada'nın Rekabet Gücü Yüksek Sektörlerini Satıyor

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, Taiwan'ın Lai Ching-te liderliğindeki Demokratik İlerleme Partisi'nin yetkililerini bölgedeki rekabet gücü yüksek sektörleri satmakla eleştirdi.

Peng, çarşamba günkü basın toplantısında Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin ABD tarafından düzenlenen ilk "Pax Silica Zirvesi"ne katılımını değerlendirdi.

Peng, ABD'nin Taiwanlı ayrılıkçıların sahneye çıkmasına imkan sağlamasına kesin şekilde karşı olduklarını vurguladı. Ayrılıkçı bir gündemle hareket eden söz konusu parti yetkililerinin, ideolojik cepheleşmeyi körüklediğini belirten Peng, bu cepheleşmenin halkın desteğinden yoksun olduğunu belirtti.

Sözde "demokratik tedarik zincirinin", ekonomi ve piyasa ilkelerine aykırı düştüğüne dikkat çeken Peng, bunun, Demokratik İlerleme Partisi'nin yetkililerinin dış güçlere sonsuz taviz verdiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Peng, ayrılıkçılığa verilen dış destek karşılığında Taiwan'daki rekabet gücü yüksek sektörleri elden çıkararak adanın kalkınma beklentilerini feda etme niteliğindeki söz konusu eylemlerin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki gerginliği tırmandırmak, Taiwan sakinlerinin yükünü artırmak ve Taiwan'ın ekonomik can damarları ve gelecekteki kalkınmasını baltalamaktan başka işe yaramayacağını vurguladı.