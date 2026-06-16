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Çin Dışişleri Bakanı, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün 25. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonuna Katıldı

Çin Dışişleri Bakanı, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün 25. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonuna Katıldı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, örgütün karşılıklı güven ve ortak kalkınma temelinde yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa ettiğini belirtti. Wang, örgütün dünya barışı ve kalkınmasında daha büyük rol oynaması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurulmasının çağdaş uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de örgütün 25. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşma yaptı. Wang, örgüt üyelerinin karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, farklı medeniyetlere saygı ve ortak kalkınma arayışını temel alan Shanghai Ruhu'nu geliştirdiğini ve yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa ettiğini söyledi.

Çin'in ortaya koyduğu dört büyük küresel inisiyatif ile insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası vizyonunun dünyaya doğru yönü gösterdiğini ifade eden Wang, örgütün dünya barışı, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarının teşvik edilmesinde daha büyük rol oynaması ve örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, örgütün diğer üye ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya ve kazan-kazan işbirliği yürütmeye hazır olduklarını ifade etti.

Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ise Tianjin'de düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde örgütün on yıllık kalkınma stratejisinin kabul edildiğini hatırlatarak, bu çerçevede, kalkınmaya yönelik iddialı ancak gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası belirlendiğini söyledi.

Yermekbayev, üye ülkelerin, halklarına sürekli şekilde fayda sağlamak ve bölgesel barış ve kalkınma davasını ileriye taşımak üzere ortak çaba göstermelerinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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