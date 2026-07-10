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Çin, kritik araç fonksiyonlarında fiziksel düğme zorunluluğu getiriyor

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Çin, 1 Temmuz 2027'den itibaren otomobillerde sinyal, korna, silecek ve vites gibi kritik işlevlerde fiziksel düğme kullanımını zorunlu hale getiriyor. Dokunmatik ekranların dikkat dağıtması ve yazılım sorunlarına karşı güvenlik amacı taşıyan düzenlemenin küresel otomotiv sektörünü etkilemesi bekleniyor.

Çin, otomobillerde güvenliği artırmak amacıyla 1 Temmuz 2027'den itibaren sinyal, korna, silecek ve vites gibi kritik işlevlerde fiziksel düğme kullanımını zorunlu hale getiren bir düzenleme duyurdu. Son yıllarda üreticiler dokunmatik ekranlara yönelmişti ancak sürücüler, ekran menülerinde gezinmenin dikkat dağıttığını belirtiyordu.

Düzenlemenin amacı, ekran donması veya yazılım sorunu durumunda sürücünün kritik güvenlik fonksiyonlarına erişimini kaybetmesini önlemek. Düğmelerin boyutu ve kullanım kolaylığı için teknik kriterler belirlenecek. Uygulama için kısa bir geçiş süresi öngörülüyor. Çin'in otomotiv pazarındaki etkisiyle bu düzenlemelerin küresel otomotiv ekosistemini değiştirebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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