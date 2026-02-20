Çin'den Kore İşçi Partisinin kongresi dolayısıyla Kuzey Kore'ye destek mesajı

Çin, Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisinin (KİP) 9. Ulusal Kongresi dolayısıyla destek mesajı verdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, kongre dolayısıyla KİP yönetimine tebrik mesajı yolladı.

Mesajda Kuzey Kore'nin, Kim Jong-Un liderliğinde son yıllarda ekonomik kalkınma ve insanların yaşam koşullarını iyileştirme konusunda başarılar kaydettiği belirtildi.

KİP'in 9. Ulusal Kongresi'nin partinin gelişimi ve ülkenin gelecekteki ekonomik ilerlemesi için önemli bir siyasi olay olduğu vurgulanan mesajda, "Umarız, Genel Sekreter Kim Jong-Un'un başında olduğu ÇKP Merkez Komitesinin güçlü liderliğinde Kuzey Kore halkı sosyalist inşa yolunda yeni ve daha büyük başarılar elde eder." ifadesine yer verildi.

Çin ve Kuzey Kore, Vietnam, Laos ve Küba ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.

Kuzey Kore lideri geçen yıl Çin'i ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 3 Eylül 2025'te Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kim ile poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, bundan yaklaşık bir ay sonra, KİP'in 80. kuruluş yılı kutlamalarına katılmak üzere 9-11 Ekim 2025'te Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.