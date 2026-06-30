Çin, Kanada Menşeli Bezelye Nişastası İthalatına Geçici Anti-damping Önlemleri Uygulayacak

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin, 1 Temmuz'dan itibaren Kanada menşeli bezelye nişastası ithalatına geçici anti-damping önlemleri uygulayacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in anti-damping yönetmelikleri uyarınca geçici anti-damping önlemleri depozito şeklinde uygulanacak. Buna göre soruşturma kapsamındaki ürünü ithal eden şirketler 1 Temmuz'dan itibaren Çin'in gümrük makamlarına ön kararda belirtilen oranlarda depozito yatıracak.

Bakanlık 12 Ağustos 2025 tarihinde konuya ilişkin başlatılan anti-damping soruşturmasında ön karar verildiğini duyurmuştu.

Ön kararda Kanada menşeli bezelye nişastası ithalatının, Çin'in yerli sektörüne maddi zarar veren damping içerdiği ve söz konusu damping ile zarar arasında nedensel ilişki bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua