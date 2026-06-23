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Albüm: Çin, Otomobil İhracatını Kolaylaştırmak İçin Çin-Avrupa Yük Treni Kapasitesini Artırıyor

Albüm: Çin, Otomobil İhracatını Kolaylaştırmak İçin Çin-Avrupa Yük Treni Kapasitesini Artırıyor
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Çin'in Chongqing kentinden yola çıkan Çin-Avrupa yük treni, yeni tip otomobil konteynerleriyle 182 aracı taşıyor. Geleneksel konteynerlere göre daha fazla araç alabilen bu sistem, nakliye maliyetini düşürerek otomobil ihracatında kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

CHONGQİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Yeni tip otomobil konteynerleriyle yüklü Çin-Avrupa yük treni pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinden yola çıktı. Konteynerlerin her biri yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 35 ton kapasiteye sahip.

Araçların demiryoluyla nakliyesini daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bir inovasyon kapsamında işletilen yük treni, önemli bir otomotiv üretim merkezi olan Chongqing'deki Changan Otomobil Şirketi'ne ait 182 aracı taşıyor.

Chongqing bu yeni konteynerler sayesinde, otomobil ihracatında artan nakliye talebini karşılamak üzere Çin-Avrupa yük trenlerinin taşıma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

En fazla üç sedan veya iki SUV taşıyabilen geleneksel genel amaçlı konteynerlerle kıyaslandığında, yeni tip konteynerler birim başına dört adede kadar sedan veya SUV taşıyarak araç başına nakliye maliyetini düşürüyor.

Öte yandan, demiryolu, karayolu ve denizyolu taşımacılığıyla uyumlu tasarlanan yeni konteynerler, verimli bir kombine taşımacılık ağı oluşturmak amacıyla esnek ekipman seçenekleri sunuyor.

Kaynak: Xinhua
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