Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı, Asya-Pasifik'te Ortak Refah İçin Apec Ülkelerine İşbirliği Çağrısı Yaptı

Çin Başbakan Yardımcısı, Asya-Pasifik'te Ortak Refah İçin Apec Ülkelerine İşbirliği Çağrısı Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Suzhou'da düzenlenen APEC Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliğiyle bölgesel ortak refahın teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca DTÖ reformu ve Çin-Tayland işbirliği ele alındı.

NANJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, bölgede ortak refah için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He cumartesi günü toplantıda yaptığı konuşmada, yüzyıldır görülmemiş değişimlerin hızlandığına dikkat çekerek, APEC üyelerinin ancak karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve kazan-kazan işbirliğini sürdürerek ortak refahı teşvik edebileceğini ve açık, yüksek kaliteli, dengeli ve güvenli bir kalkınma sağlayabileceğini söyledi.

He, yükselen alanlarda iletişim ve diyaloğu güçlendirmek, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) reforme edilmesini ortaklaşa desteklemek ve bölgesel ekonomik entegrasyonu pragmatik ve esnek şekilde ilerletmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

He, Çin tarzı modernleşmede kaydedilecek yeni başarılar yoluyla Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada ekonomik kalkınmaya daha fazla pozitif enerji katacaklarını ifade etti.

He, toplantı sırasında DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ve Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Suphajee Suthumpun ile gerçekleştirdiği görüşmelerde DTÖ ile ilgili konular ve Çin-Tayland ekonomik ve ticari işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık

CHP tahliye gerginliği sonrası Bakan'a gidiyor: Randevu aldık
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar

Tahliye gerginliği sonrası Özel'den ilk sözler: Ankara barlarında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de olaylar sürerken paylaşımı dikkat çekti
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Otobüste akılalmaz olay! Şoförden kadın yolcuya 'İç çamaşırını gel al' çağrısı

Şoförden kadın yolcuya "Bıraktığın iç çamaşırını gel al" çağrısı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş