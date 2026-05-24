Çin Başbakan Yardımcısı, Asya-Pasifik'te Ortak Refah İçin Apec Ülkelerine İşbirliği Çağrısı Yaptı

NANJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, bölgede ortak refah için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He cumartesi günü toplantıda yaptığı konuşmada, yüzyıldır görülmemiş değişimlerin hızlandığına dikkat çekerek, APEC üyelerinin ancak karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve kazan-kazan işbirliğini sürdürerek ortak refahı teşvik edebileceğini ve açık, yüksek kaliteli, dengeli ve güvenli bir kalkınma sağlayabileceğini söyledi.

He, yükselen alanlarda iletişim ve diyaloğu güçlendirmek, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) reforme edilmesini ortaklaşa desteklemek ve bölgesel ekonomik entegrasyonu pragmatik ve esnek şekilde ilerletmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

He, Çin tarzı modernleşmede kaydedilecek yeni başarılar yoluyla Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada ekonomik kalkınmaya daha fazla pozitif enerji katacaklarını ifade etti.

He, toplantı sırasında DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ve Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Suphajee Suthumpun ile gerçekleştirdiği görüşmelerde DTÖ ile ilgili konular ve Çin-Tayland ekonomik ve ticari işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

