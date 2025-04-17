Çin'den ABD'nin Gümrük Düzenlemesine Sert Tepki

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin düşük değerli paketlere yönelik gümrük vergisi düzenlemesini "yıkıcı" diye niteleyerek sert dille eleştirdi ve söz konusu değişikliğin "Amerikalı tüketicilerin çıkarlarını ciddi şekilde etkileyeceğini" söyledi.

He, perşembe günkü olağan basın toplantısında sınır ötesi elektronik ticaretin, yüksek verimlilik, hızlı teslimat ve düşük maliyet gibi benzersiz avantajlar sunduğuna dikkat çekti.

Sözcü, sınır ötesi elektronik ticaretin sadece tüketicilerin kişiselleştirilmiş ve çeşitlilik yelpazesi geniş ürünlere yönelik artan talebine yanıt vermekle kalmadığını, aynı zamanda uluslararası ticaret inovasyonunda kilit öneme sahip bir trendi de temsil ettiğini ve insanların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kaydetti.

Sınır ötesi elektronik ticaretin, küresel tüketim trendlerini yakından takip ettiğini ifade eden He, bu yeni ticaret biçiminin çok sayıda tüketiciye etkin şekilde hizmet götürülmesini sağladığını vurguladı.

"Bu alanda yapılacak politika düzenlemeleri, kolaylaştırmayı hedeflemelidir" ifadelerini kullanan sözcü, etkileşim ve işbirliğini artırmak ve sınır ötesi elektronik ticaretin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik etmek üzere diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.