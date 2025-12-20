Çin Demiryolu Yılın İlk 11 Ayında Yük Taşımacılığı Hacminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in demiryolu yük taşımacılığı hacmi, 2025 yılının ilk 11 ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Ekonomide lojistik maliyetlerin düşmesine katkıda bulunan büyüme, ulusal ekonominin istikrarlı işleyişini de destekledi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden cuma günü yapılan açıklamada ulusal demiryolu sisteminin söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7'lik bir artışla toplam 3,7 milyar ton yük taşıdığı belirtildi.

Günlük ortalama yüklü yük vagonu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artışla 187.000'e ulaştı.

Ocak-kasım döneminde, metalürji malzemelerinin yük hacmi yüzde 8,5 artarken, tahılların yük hacmi yüzde 10 yükseldi.

Uluslararası yük taşımacılığı da istikrarlı bir performans sergiledi. Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla toplam 1.852 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi ve tek bir ayda rekor seviyeye ulaşıldı. Çin-Laos Demiryolu ise bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 4,98 milyon tonun üzerinde sınır ötesi yük taşıdı.