Çin Demiryolu Araçları Şirketi'nin bataryalı otobüsü Lübliyana'da test sürüşü yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin Demiryolu Araçları Şirketi tarafından üretilen bataryalı körüklü otobüs, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da test sürüşleri gerçekleştiriyor. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki ve 250 civarında yolcu taşıyabilen araç, raysız bataryalı tramvay olarak da biliniyor.
LÜBLİYANA, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Demiryolu Araçları Şirketi tarafından üretilen bataryalı körüklü otobüs, son günlerde Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da test sürüşleri gerçekleştiriyor.
Raysız bataryalı tramvay olarak da bilinen yaklaşık 30 metre uzunluğundaki araç, 250 civarında yolcu taşıyabiliyor.
Kaynak: Xinhua