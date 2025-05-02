Çin Demiryolu Ağı Rekor Kırdı
Çin, 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin ilk günü 23,12 milyon yolcu taşıyarak demiryolu taşımacılığı alanında rekor kırdı. Geçen yıla göre yolcu sayısında yüzde 11,7 artış görüldü.
BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in demiryolu ağı 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin ilk günü olan perşembe günü yaklaşık 23,12 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdı.
Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi tarafından cuma günü yayımlanan verilere göre, bu sayı geçen yıla göre yüzde 11,7 artış gösterdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel