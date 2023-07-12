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Çin'deki Tuz Gölü'nün Koruma Alanı Genişletildi

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Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Yuncheng şehrindeki Tuz Gölü'nün havadan çekilmiş fotoğrafı, 11 Temmuz 2023. Yuncheng Tuz Gölü, derin kültürel mirası ve önemli tarihi değeriyle 4.600 yılı aşkın bir işletim geçmişine sahip. Son yıllarda doğanın korunmasına ve yeşil kalkınmaya öncelik verilmesi konusunda ısrarcı olan yerel yönetimler, yerel koşullara göre endüstriyel dönüşümü ve iyileştirmeyi teşvik etmek amacıyla gölün koruma alanı içinde yer alan tüm endüstriyel üretimleri durdurdu.

YUNCHENG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Yuncheng şehrindeki Tuz Gölü'nün havadan çekilmiş fotoğrafı, 11 Temmuz 2023.

Yuncheng Tuz Gölü, derin kültürel mirası ve önemli tarihi değeriyle 4.600 yılı aşkın bir işletim geçmişine sahip. Son yıllarda doğanın korunmasına ve yeşil kalkınmaya öncelik verilmesi konusunda ısrarcı olan yerel yönetimler, yerel koşullara göre endüstriyel dönüşümü ve iyileştirmeyi teşvik etmek amacıyla gölün koruma alanı içinde yer alan tüm endüstriyel üretimleri durdurdu. (Fotoğraf: Zhan Yan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tuz Gölü Shanxi Güncel Haberler

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