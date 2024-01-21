Çin'deki Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni'nde Dev Kamyonlar Kullanılmaya Başlandı
Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni'nde, madencilik ve nakliye faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 100'den fazla dev kamyon kullanılmaya başlandı. Kamyonlar, 7 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 200 ton kömür taşıyabiliyor.
ÇEKİM TARİHİ: 11 Ocak 2024
1. Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni'nin çeşitli görüntüleri
2. Kamyonların çeşitli görüntüleri
Çin'in zengin kömür yataklarına ev sahipliği yapan Shanxi eyaletinde yer alan ve ülkenin en büyük açık ocak madenlerinden biri olan Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni'nde, 100'den fazla dev kamyon kullanılmaya başlandı. Kamyonlar, madencilik ve nakliye faaliyetlerine destek sağlıyor.
7 metre uzunluğundaki kamyonların her birine yaklaşık 200 ton kömür yüklenebiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor. (XHTV)