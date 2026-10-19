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Çin'de Zhongwei Shapotou'da kuraklığa dayanıklı elmada 144 bin ton hasat bekleniyor

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Çin'de Zhongwei Shapotou'da kuraklığa dayanıklı elmada 144 bin ton hasat bekleniyor
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Çin'de Zhongwei'nin Shapotou ilçesinde kuraklığa dayanıklı elma hasadı bereketli geçiyor. İlçedeki yaklaşık 5.000 hektarlık bahçelerden bu sezon 144.000 ton elma hasat edilmesi ve bunun 1 milyar yuandan (yaklaşık 150 milyon dolar) fazla değere sahip olması bekleniyor.

ZHONGWEİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Tengger Çölü'nün güneyi ile Sarı Nehir boyunca uzanan Zhongwei kentinin Shapotou ilçesinde, kuraklığa dayanıklı elmaların hasat mevsimi bereketli geçiyor.

İlçenin yaklaşık 5.000 hektarlık alana yayılan elma bahçelerinden bu sezon 1 milyar yuandan (yaklaşık 150 milyon ABD doları) fazla değere sahip 144.000 ton elma hasat edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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