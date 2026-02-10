Haberler

Çin'de eski Cıciang Komünist Parti Sekreteri hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Cıciang eyaletinin eski Komünist Parti Sekreteri Yi Lienhong hakkında yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Yi, bu yıl Çin'de soruşturmaya tabi tutulan 12. yetkili oldu.

Çin'de ülkenin önde gelen ekonomik merkezlerinden Cıciang eyaletinin eski Komünist Parti Sekreteri Yi Lienhong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Yi'nin "parti disiplinini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplinini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerine Hunan Eyaleti Parti Okulunda eğitmen olarak başlayan 66 yaşındaki Yi, aynı eyalette Yüeyang ve Çangşa şehirlerinde parti sekreterliği görevlerini yürütmüştü.

Yi, 2017'de Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrinde parti sekreterliği yaptıktan sonra Ciangşi eyaletinde vali ve parti sekreteri olarak görev yapmıştı.

2020'deki ÇKP Ulusal Kongresi'nde partinin en önemli karar alma organı Merkez Komiteye seçilen Yi, ülkenin önde gelen ekonomik merkezlerinden Cıciang eyaletinin parti sekreterliğine atanmış, 2024'te ise bu görevden alınarak yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresinin Finans ve Ekonomi Komitesi başkan yardımcılığına getirilmişti.

2026'da yolsuzluk soruşturması başlatılan 12. yetkili

Yi, Çin'de bu yıl merkeze bağlı yönetilen parti kadrolarından soruşturma geçiren 12. yetkili oldu.

Acil Durum Yönetimi Bakanı Vang Şiangşi, eski Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Tien Şüebin, Sincan İmalat ve İnşaat Birliği (XPCC) eski Başkan Yardımcısı Li Şü, Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Cün, Çin Ulusal Orman ve Çayırlıklar İdaresi eski Direktörü Cang Cienlong gibi üst düzey yöneticiler hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Öte yandan Çin'in en kıdemli askeri, orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun Başkanı Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Liu Cınli hakkında da soruşturmalar başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor

Piyasalar sert düşüşle alev aldı! Altın ve gümüşte hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Fener tarihine adını altın harflerle yazdıran maç
Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor

Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor