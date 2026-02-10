Çin'de eski Cıciang Komünist Parti Sekreteri hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Çin'de ülkenin önde gelen ekonomik merkezlerinden Cıciang eyaletinin eski Komünist Parti Sekreteri Yi Lienhong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Yi'nin "parti disiplinini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplinini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerine Hunan Eyaleti Parti Okulunda eğitmen olarak başlayan 66 yaşındaki Yi, aynı eyalette Yüeyang ve Çangşa şehirlerinde parti sekreterliği görevlerini yürütmüştü.

Yi, 2017'de Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrinde parti sekreterliği yaptıktan sonra Ciangşi eyaletinde vali ve parti sekreteri olarak görev yapmıştı.

2020'deki ÇKP Ulusal Kongresi'nde partinin en önemli karar alma organı Merkez Komiteye seçilen Yi, ülkenin önde gelen ekonomik merkezlerinden Cıciang eyaletinin parti sekreterliğine atanmış, 2024'te ise bu görevden alınarak yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresinin Finans ve Ekonomi Komitesi başkan yardımcılığına getirilmişti.

2026'da yolsuzluk soruşturması başlatılan 12. yetkili

Yi, Çin'de bu yıl merkeze bağlı yönetilen parti kadrolarından soruşturma geçiren 12. yetkili oldu.

Acil Durum Yönetimi Bakanı Vang Şiangşi, eski Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Tien Şüebin, Sincan İmalat ve İnşaat Birliği (XPCC) eski Başkan Yardımcısı Li Şü, Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Cün, Çin Ulusal Orman ve Çayırlıklar İdaresi eski Direktörü Cang Cienlong gibi üst düzey yöneticiler hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Öte yandan Çin'in en kıdemli askeri, orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun Başkanı Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Liu Cınli hakkında da soruşturmalar başlatıldığı bildirilmişti.