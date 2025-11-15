Çin'de Yeni Yüksek Hızlı Yük Treni Hattı Hizmete Girdi

WUHAN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'yu birbirine bağlayan yüksek hızlı yük treni hattı cumartesi sabahı hizmete girdi.

Bu hat üzerindeki saatte 350 kilometreye varan hızlarda seyahat eden trenler, Wuhan ile Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki ulaşım merkezi arasında doğrudan teslimatlar yapılmasını sağlıyor.

Çin Demiryolu Ekspres Limited Şirketi Hankou İstasyonu İş Departmanı Müdürü Zhang Ting, Wuhan-Guangzhou yük hattının öncelikle taze gıda, biyotıp ve elektronik ürünler gibi zamana duyarlı mallara hizmet vereceğini söyledi. Trenlerde, ürünlerin en iyi durumda teslim edilmesini sağlamak için özel ambalajlama ve sıcaklık izleme sistemleri bulunuyor.

Daha önce Kunming-Chengdu, Zhengzhou-Chongqing ve Nanchang-Shenzhen demiryolu ekspres hizmetleri gibi birçok yüksek hızlı yük hattı faaliyete geçirilmişti.

Bu yeni hattın açılmasıyla, Çin'in orta bölgesi ile Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin koordineli gelişiminin kolaylaşması bekleniyor.