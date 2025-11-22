Çin'de Yeni Dönem İlçe Ekonomisi Raporu Yayınlandı

NANJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki ilçe düzeyindeki idari birimlerin canlı uygulamalarından yola çıkan bir düşünce kuruluşu raporu, bu bölgelerin ekonomik gelişimini ve "Yeni Dönem İlçe Ekonomisi" teorisini ayrıntılı biçimde ele aldı.

"Yeni Dönem İlçe Ekonomisi" başlıklı rapor, cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen Uluslararası Düşünce Kuruluşları İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu kapsamında, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı ulusal düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlandı.

Beş bölümden oluşan belge, ilçe ekonomilerini güçlü bir şekilde ilerletmenin stratejik önemini, Yeni Dönem İlçe Ekonomisi'nin özünü, canlı uygulamalarını, ayırt edici özelliklerini ve derin içgörülerini ayrıntılı olarak ele alıyor.

Çin'deki ilçeler günümüzde hem kentsel hem de kırsal alanları kapsıyor ve üst ve alt idari düzeyleri birbirine bağlayan, farklı sektörleri koordine eden ve şehirleri ve kırsal alanları birbirine bağlayan önemli bir merkez görevi görüyor. Raporda, ilçelerin Çin'de hem ekonomik kalkınma hem de sosyal yönetişim için temel bir birim oluşturduğu belirtiliyor.

Raporda, Yeni Dönem İlçe Ekonomisi'nin, Çin'in ilçe düzeyinde ekonomik kalkınma konusundaki tatbiki deneyimlerinin özetine dayanan, kendine özgü ve nispeten eksiksiz bir bilgi sistemine dönüştüğü ifade ediliyor. Raporda, kentsel-kırsal entegrasyon ve şehirlerin öncülüğünde kırsal kalkınma, kendine özgü endüstri kümelerinin geliştirilmesi ve ilçe düzeyinde karar alma özerkliğinin genişletilmesi ile tabandan gelen reform dinamizminin ortaya çıkarılmasına vurgu yapılıyor.

Çin genelinde ilçe ekonomilerinin geliştirip güçlendirilmesinin, geleneksel "büyüme kutbu" teorisindeki tek merkezli yaklaşımı aşarak ekonomik dinamizmin kılcal damarvari bir ağı olan "dağıtık büyüme kutbu" modelini ortaya çıkardığını belirten rapor, bu modelin yüksek kaliteli kalkınma ile uzun vadeli toplumsal istikrara katkı sağladığını, bu yönüyle Batı'nın merkez-çevre teorisine tarihsel ölçekte bir alternatif oluşturduğu ifade ediyor.

Raporda, Yeni Dönem İlçe Ekonomisi'nin kentsel-kırsal entegrasyon için çözümlerin anahtarı olacak yeni bir yol çizdiği, verimlilik ve eşitliği dengeleyen, gelenek ile yeniliği harmanlayan bir Çin modeli sunduğu ve Küresel Güney'deki ülkeler için daha dengeli ve sürdürülebilir bir kalkınma çerçevesine katkıda bulunduğu belirtiliyor.