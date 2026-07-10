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Çin'de Yaz Tahıl Hasadı İlk Kez 150 Milyon Tonu Aşarak Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'de Yaz Tahıl Hasadı İlk Kez 150 Milyon Tonu Aşarak Rekor Seviyeye Ulaştı
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Çin'de 2026 yılı yazlık tahıl üretimi, geçen yıla göre %0,7 artışla 150,75 milyon tona ulaşarak rekor kırdı. Ekim alanı hafif düşse de verim artışı sayesinde üretim ilk kez 150 milyon ton sınırını geçti.

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de 2026 yılı yazlık tahıl üretimi, bereketli hasadın etkisiyle ilk kez 150 milyon tonu aştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, ülkenin bu yılki yazlık tahıl üretimi, geçen yıla göre yüzde 0,7 (1 milyon ton) artışla 150,75 milyon tona ulaştı.

Yazlık tahıl ekim alanı ise geçen yıla kıyasla yüzde 0,2'lik hafif düşüşle 26,53 milyon hektara gerilese de büyük ölçüde istikrarını korudu. Ülkede 23 milyon hektarın üzerinde bir alanda buğday ekimi yapıldı. Bu, yıllık bazda yüzde 0,3 düşüş anlamına geliyor.

Verilere göre, hektar başına elde edilen verim de bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artışla 5.681,6 kilograma ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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