Çin'de Yaz Seyahat Yoğunluğu Artış Gösterdi

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1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında süren yaz tatili seyahatinde, Çin'in demiryolları 441 milyon yolcu taşıyarak geçen yıla göre yüzde 4,3 artış yaşadı. Günlük ortalama yolcu sayısı 14,2 milyon olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da bulunan Guiyang Kuzey Tren İstasyonu'nda tren bekleyen yolcular, 1 Ağustos 2025.

Bu yılki yaz tatili seyahat yoğunluğu, 1 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar 62 gün sürüyor. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre 1-31 Temmuz tarihleri arasında ülkenin demiryolları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 441 milyon yolcu taşıdı. Günlük ortalama yolcu sayısı ise 14,213 milyon olarak kaydedildi.

Yaz tatili seyahat yoğunluğu, üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi ve ailelerin seyahat etmesi nedeniyle demiryolu ağı için genellikle yoğun bir sezon olarak öne çıkıyor. (Fotoğraf: Zhang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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