Çin'de Yabancı Sermayeli İşletmelerde Yüzde 11,7 Artış

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin anakarasında yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artışla 30.014 yabancı sermayeli işletme kuruldu.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde Çin anakarasındaki fiili kullanımdaki yabancı doğrudan yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalarak 423,23 milyar yuan (yaklaşık 59,18 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Dağılıma bakıldığında bu dönemde fiili kullanımdaki yabancı doğrudan yatırımlar, imalat sektöründe 109,06 milyar yuan olurken, hizmet sektöründe ise 305,87 milyar yuan olarak kayda geçti.

Öte yandan fiili kullanımdaki yabancı doğrudan yatırımlar, yüksek teknoloji sektörlerinde 127,87 milyar yuana ulaşırken, e-ticaret hizmetleri sektöründe yüzde 127,1, kimyasal ilaç üretimi sektöründe yüzde 53, havacılık ekipmanı üretimi sektöründe yüzde 36,2 ve tıbbi alet üretiminde yüzde 17,7 artış sergiledi.

Söz konusu dönemde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ülkelerinden gelen yatırımlar yüzde 8,8 artarken, İsviçre'den gelen yatırımlar yüzde 68,6, Japonya'dan gelen yatırımlar yüzde 59,1, İngiltere'den gelen yatırımlar yüzde 37,6, Almanya'dan gelen yatırımlar yüzde 6,3 ve Güney Kore'den gelen yatırımlar yüzde 2,7 oranında artış gösterdi.