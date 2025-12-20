Haberler

Çin'de Yılın İlk 11 Ayında 61.207 Yabancı Sermayeli İşletme Kuruldu

Güncelleme:
2025'in ilk 11 ayında Çin'de yabancı sermayeli işletme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artışla 61.207'ye ulaştı. Ancak fiili doğrudan yabancı yatırım girişi, yüzde 7,5 düşüşle 693,18 milyar yuan oldu.

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'de 2025'in ilk 11 ayında geçen yılın yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artışla 61.207 yabancı sermayeli işletme kuruldu.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı verilere göre söz konusu dönemde fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 düşüşle toplam 693,18 milyar yuan (yaklaşık 98,25 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Veriler, sadece kasım ayında doğrudan yabancı yatırımların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,1 arttığını gösterdi.

Sektörlere bakıldığında 11 aylık dönemde imalat sektörü 171,72 milyar yuan, hizmet sektörü ise 506,29 milyar yuan doğrudan yabancı yatırım çekti. Yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar ise 221,26 milyar yuan ile güçlü seyrini sürdürdü.

Verilere göre İsviçre'den gelen yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yüzde 47,6, İngiltere'den gelen yatırımlar ise yüzde 19,3 arttı.

