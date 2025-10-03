Haberler

Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Yolcu Taşımacılığında Rekor Kırıldı

Güncelleme:
Çin'de Ulusal Gün tatilinin ilk gününde, demir yollarında günlük yolcu taşıma rekoru kırılarak 23,13 milyon yolcu taşındı. Ülkedeki ulaşım yollarında da önemli artışlar gözlemlendi.

Çin Devlet Demir Yolları Grubundan yapılan açıklamaya göre, tatilin ilk günü olan 1 Ekim'de toplam 23,13 milyon yolcu tren hatlarında taşındı.

Bu, demir yollarında şimdiye dek bir günde taşınan en fazla yolcu sayısı oldu.

Ülke genelinde bazı demir yolu istasyonları da günlük yolcu trafiklerinin şimdiye dek görülen en yüksek seviyelere çıktığını duyurdu.

Güneydeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'daki Güney İstasyonu'nda, gün içinde gelen ve giden yolcu sayısının toplam 922 bine ulaştığı, sayının 2023'te kaydedilen günlük yolcu rekorunu aştığı belirtildi.

Güneybatıdaki Çongçing şehrinin Merkez İstasyonu'nun da 368 bin yolcu ağırladığı, sayının, bu yıl 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı tatilinde kaydedilen rekor seviyeyi aştığı aktarıldı.

Diğer ulaşım yollarında da artış gözlendi

Çin Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, diğer ulaşım yollarında da geçen yılki tatil dönemine göre artış olduğu gözlendi.

Tatilin ilk gününde kara yollarıyla 308,9 milyon, hava yollarıyla 2,47 milyon, nehir ve deniz yollarıyla ise 1,32 milyon yolcu seyahat etti.

Yolcu sayısı, 2024'e kıyasla kara yollarında yüzde 0,8, hava yollarında yüzde 3,2, nehir ve deniz yollarında yüzde 20,5 arttı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yılının kutlandığı Ulusal Gün haftasında, 1-7 Ekim tarihlerinde 7 günlük resmi tatil ilan edilmişti.

