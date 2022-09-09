Çin'de Üfe Ağustos Ayında Yüzde 2,3 Arttı Güncel Haberler BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü yayınladığı verilere göre, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3'lük artış gösterdi. BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü yayınladığı verilere göre, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3'lük artış gösterdi. Artış oranı, Temmuz ayında kaydedilen yıllık yüzde 4,2'lik artışa kıyasla yavaşladı. Aylık bazda, Çin'de ÜFE Ağustos ayında yüzde 1,2 düştü. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, uluslararası ham petrol ve demir dışı metallerin de aralarında olduğu dökme emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve zayıf iç talep sebebiyle sanayi ürünlerinin fiyatlarının geçen ayın tamamında düştüğünü söyledi. Cuma günkü veriler, enflasyonun ana göstergesi olan Çin'deki tüketici fiyat endeksinin Ağustos ayında yıllık yüzde 2,5 arttığını da ortaya koydu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 9 Eylül Güncel Haberler

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