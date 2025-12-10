Haberler

Çin'de Tüfe Kasımda Yüzde 0,7 Arttı

Çin'de kasım ayında gıda fiyatlarının etkisiyle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda %0,7 artarak Mart 2024'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti. Aylık bazda ise %0,1 düşüş gerçekleşti.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Çin'de kasım ayında yükselen gıda fiyatlarının etkisiyle daha hızlı artış sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) çarşamba günü açıkladığı verilere göre kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artan TÜFE, ekimdeki yüzde 0,2'lik artışa kıyasla ivme kazanırken Mart 2024'ten bu yana en hızlı artış hızı olarak kayıtlara geçti.

NBS verilerine göre TÜFE geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 0,1 oranında hafif düşüş sergiledi.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 yükseldi.

Çarşamba günü yayımlanan verilere göre Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksiyse (ÜFE) kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 düşüş sergiledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
