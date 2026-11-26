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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin son yıllarda ulaştırma sektörünün yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü teşvik etmeyi sürdürüyor. Yeşil günlük ulaşım alışkanlıklarından yeni enerjili araçların yaygın kullanımına ve akıllı ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesine kadar sürdürülebilir ulaşım uygulamaları ülke genelinde giderek yaygınlaşıyor.

Küresel Sürdürülebilir Ulaşım Günü, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve düşük emisyonlu ulaşım sistemlerini teşvik etmek amacıyla her yıl 26 Kasım'da kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua