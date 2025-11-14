Haberler

Çin'de Süper Büyük Altın Yatağı Keşfedildi

Çin'in Liaoning eyaletinde ton başına ortalama 0,56 gram tenör ile 2,586 milyar ton cevherde toplam 1.444,49 ton altın rezervi keşfedildi. Bu keşif, ülkenin stratejik altın rezervlerini güçlendirecek ve bölgenin ekonomik canlanmasına katkı sağlayacak.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde ilk kez süper büyük ve düşük tenörlü bir altın yatağı keşfedildi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre Dadonggou yatağında ton başına ortalama 0,56 gram tenörle 2,586 milyar ton cevher içinde toplam 1.444,49 ton altın rezervi bulunuyor.

Bakanlık, ülkenin stratejik altın rezervlerinin önemli ölçüde güçlendirecek bu keşfin, dünya çapında bir altın üretim üssünün kurulmasına öncülük ederek Çin'in kuzeydoğusunun ekonomik canlanmasına ve yüksek kaliteli kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
