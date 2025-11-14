Çin'de Süper Büyük Altın Yatağı Keşfedildi

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde ilk kez süper büyük ve düşük tenörlü bir altın yatağı keşfedildi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre Dadonggou yatağında ton başına ortalama 0,56 gram tenörle 2,586 milyar ton cevher içinde toplam 1.444,49 ton altın rezervi bulunuyor.

Bakanlık, ülkenin stratejik altın rezervlerinin önemli ölçüde güçlendirecek bu keşfin, dünya çapında bir altın üretim üssünün kurulmasına öncülük ederek Çin'in kuzeydoğusunun ekonomik canlanmasına ve yüksek kaliteli kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.