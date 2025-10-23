Çin'de Sonbahar Tahıl Hasadı İçin Acil Önlemler Alındı

Xİ'AN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde sonbahar tahıl hasadının kritik döneminde etkili olan yağışlı hava koşullarına karşı verimliliği artırmak amacıyla paletli biçerdöverler, mobil tahıl kurutucular, renk ayırıcılar ve diğer tarım makineleri tarlalara konuşlandırıldı. Eyalet genelinde şu ana kadar 476 acil müdahale ekibi oluşturulurken, günlük 70.000 tonun üzerinde kurutma kapasitesine sahip 765 tahıl kurutma istasyonu faaliyete geçirildi.