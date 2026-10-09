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Çin'de sonbahar hasadı sürüyor, Tarım Bakanlığı yüksek rekolte bekliyor

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Çin'de sonbahar hasadı sürüyor, Tarım Bakanlığı yüksek rekolte bekliyor
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Çin'de yıllık tahıl üretiminin temelini oluşturan sonbahar hasadı devam ediyor. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre, tarım ve kırsal alanların modernizasyonundaki istikrarlı ilerleme sayesinde ülkenin bu yıl yüksek miktarda tahıl rekoltesi elde etmesi bekleniyor.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yıllık tahıl üretiminin temelini oluşturan sonbahar hasadı hız kesmeden sürüyor.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre, tarım ve kırsal alanların modernizasyonunda kaydedilen istikrarlı ilerleme sayesinde ülkenin bu yıl yüksek miktarda tahıl rekoltesi elde etmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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