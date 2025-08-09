Çin'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

YUZHONG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesindeki dağlık kesimlerde etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği selin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yerel yetkililer cuma günü saat 15.30 itibarıyla 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'ya bağlı Yuzhong ve çevresinde perşembe akşamı başlayan yağışlar, cuma günü öğleye kadar devam etti. Şiddetli yağışlar Yuzhong'daki bazı kasabaları ciddi şekilde etkilerken, maksimum yağış miktarı 220,2 milimetreye ulaştı.

Kayıp kişileri arama ve kurtarma çalışmaları, altyapı onarımları ile etkilenen sakinlerin tahliye ve yeniden yerleştirme çalışmaları devam ederken, Çin'in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu cuma günü Gansu'ya merkezi bütçesinden 100 milyon yuan (yaklaşık 14 milyon ABD doları) tahsis ettiğini açıkladı.

Komisyon, fonların etkilenen bölgelerdeki yollar, köprüler, su koruma projeleri ve kamu hizmet tesisleri gibi hasar gören altyapının onarımına odaklanacağını ve normal üretim ile günlük hayata dönüşü hızlandıracağını belirtti.