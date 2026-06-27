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Çin'de Büyük Sanayi Şirketlerinin Karı İlk Beş Ayda Yüzde 18,8 Arttı

Çin'de Büyük Sanayi Şirketlerinin Karı İlk Beş Ayda Yüzde 18,8 Arttı
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Çin'de büyük sanayi şirketlerinin karları 2026'nın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 3,14 trilyon yuana ulaştı. Mayıs ayındaki artış ise yüzde 21,1 olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi şirketlerinin karları 2026'nın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak, ilk dört aydaki yüzde 18,2'lik artışı geride bıraktı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,93 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin toplam karı yılın ilk beş ayında 3,14 trilyon yuana ulaştı.

Verilere göre, büyük sanayi şirketlerinin karları yalnızca mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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