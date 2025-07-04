Çin'de Robotik Endüstri Büyüyor: Wuhu Şehri Öne Çıkıyor

WUHU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Wuhu kentinde 2007'de kurulan Anhui Efort Akıllı Ekipman Limited Şirketi, elektronik, fotovoltaik, lityum piller, otomotiv ve otomobil parçaları, demiryolu taşımacılığı ve gemi yapımı gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılan robotlar üretiyor.

Temel teknolojiler için kapsamlı bir Ar-Ge sistemi kuran ve kritik bileşenlerde yerelleştirme ile kendi kendine tam yeterlilik elde eden şirket, 2024'te 16.000'in üzerinde endüstriyel robot sattı.

Ülkedeki ilk ulusal düzeydeki robotik endüstrisi kümelenmesi olan Wuhu kenti, robotik tedarik zincirinde 300'den fazla işletmeye ev sahipliği yapıyor. Kentin robotik endüstrisi üretimi 2024 yılında 40 milyar yuanı (yaklaşık 5,58 milyar ABD doları) aştı.