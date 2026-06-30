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Çin'in Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziranda Yeniden Genişleme Bölgesine Geçti

Çin'in Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziranda Yeniden Genişleme Bölgesine Geçti
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Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), haziranda 50,3'e yükselerek genişleme bölgesine geçti ve bu yılın en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. İmalat dışı endeks de 50,2'ye çıktı.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in satın alma yöneticileri endeksi (PMI), ekonomik ivmenin sürmesiyle birlikte yükseliş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) salı günü açıkladığı verilere göre, mayıs ayında 50 puan olan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi, haziranda 50,3'e yükselerek yeniden genişleme bölgesine geçti ve bu yılın en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. İnşaat ve hizmet sektörlerini kapsayan imalat dışı endeks ise mayıs ayındaki 50,1 seviyesinden haziran ayında 50,2'ye çıktı.

NBS istatistikçisi Huo Lihui'ye göre, veriler genel ekonomik faaliyet düzeyinin bu ay ivme kazandığını gösteriyor.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua
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