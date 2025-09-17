Çin'de Mavi Yengeç Hasat Dönemi Başladı

SANMEN, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Sanmen ilçesinde, yaklaşık 90.000 dönümlük (yaklaşık 6.000 hektar) yengeç havuzlarında yetiştirilen mavi yengeçler için en yoğun hasat dönemi başladı. İlçe son yıllarda Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojiler kullanılarak akıllı bir yengeç yetiştirme sistemi geliştirdi.