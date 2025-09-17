Çin'de Mavi Yengeç Hasat Dönemi Başladı
Zhejiang eyaletinin Sanmen ilçesinde, 90.000 dönümlük alan üzerinde yetiştirilen mavi yengeçler için hasat dönemi başladı. İlçe, akıllı yengeç yetiştirme sistemi geliştirmek için Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerini kullanmaktadır.
SANMEN, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Sanmen ilçesinde, yaklaşık 90.000 dönümlük (yaklaşık 6.000 hektar) yengeç havuzlarında yetiştirilen mavi yengeçler için en yoğun hasat dönemi başladı. İlçe son yıllarda Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojiler kullanılarak akıllı bir yengeç yetiştirme sistemi geliştirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel